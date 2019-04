Meci de zile mari pentru Ionut Radu! Portarul de la U21 a salvat-o pe Genoa cu interventii FABULOASE: partida se putea termina 4-1 pentru Napoli

Genoa a reusit un egal, 1-1, in fata lui Napoli.

Portarul nationalei U21 a avut o seara de senzatie in poarta echipei sale de club, Genoa. Ionut Radu a reusit sa intervina decisiv de trei ori in partida Napoli - Genoa, incheiata la egalitate, 1-1.

Chiar daca nu a avut cum sa apere sutul perfect din care Mertens a deschis scorul pentru Napoli in minutul 34, Ionut Radu si-a spalat greselile in restul partidei.

In minutul 45+2, portarul de la tineret a avut o interventie extraordinara, un reflex fabulos, la sutul pe jos al lui Callejon, care putea duce scoru la 2-0 inca din prima repriza.

In minutul 57, Radu a reusit sa prinda o minge trimisa puternic, cu capul, pe poarta, de Milik.

Portarul de la nationala lui Radoi nu s-a oprit aici si a intervenit in fata lui Koulibaly cu piciorul, in minutul 85. Adversarul ramasese singur cu portarul si putea aduce Napoli in avantaj pe finalul partidei.