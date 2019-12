Ionut Radu are un nou antrenor! Este al treilea in doar 3 luni! Situatie delicata la Genoa, dupa ce a incheiat anul pe ultimul loc

Echipa lui Ionut Radu traverseaza o perioada dificila.

Thiago Motta a fost demis dupa doar 11 meciuri pe banca celor de la Genoa si Ionut Radu va avea un nou antrenor. Davide Nicola va fi noul antrenor al lui Genoa, al treilea in 3 luni de zile, dupa Aurelio Andreazzoli si Thiago Motta.

"Genoa anunta ca a finalizat schimbarea de antrenor la prima echipa. Responsabilitatea a ajuns pe mana lui Davide Nicola, fostul jucatorul al clubului nostru in anii '90 (166 de partide), castigator al Cupei Anglo-Italiene pe Wembley.

Davide Nicola a fost antrenorul celor de la Udinese, Crotone, Bari, Livorno si Lumezzane si duminica va conduce direct primul antrenament. Clubul vrea sa ii multumeasca domnului Thiago Motta pentru toata dedicarea pe intreaga perioada petrecuta la echipa", au spus cei de la Genoa.

Davide Nicola a evoluat in tricoul lui Genoa din 1995 pana 1998 si din 1999 pana in 2002. In cariera de antrenor le-a mai pregatit pe Lumezzane, Livorno, Bari, Crotona si Udinese.

Genoa se afla pe ultima pozitie din Serie A, cu 11 puncte dupa 17 etape.