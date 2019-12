DEZASTRU pentru Genoa! Ionut Radu a luat 4 goluri in partida cu Inter! Echipa sa e penultima in Serie A

Ionut Radu a fost titular in Inter - Genoa 4-0.

Genoa, formatie la care activeaza Ionut Radu, s-a deplasat la Milano pentru partida cu Inter, meci contand pentru etapa a 17-a din Serie A. Trupa lui Conte pornea ca mare favorita inainte de aceasta confruntare si si-a respectat acest statut pe toata durata partidei. In minutul 31 Lukaku a deschis scorul, iar doua minute mai tarziu Gagliardini a dublat avantajul gazdelor si a stabilit si scorul pauzei.

In partea a doua, milanezii au mai punctat de doua ori prin Esposito in minutul 64 din penalty si Lukaku in minutul 71. Formatia antrenata de Tiago Motta a ajuns a la al 8-lea meci consecutiv in campionat fara victorie, stiuatie care i-a adus pe penultimul loc in Serie A cu doar 11 puncte dupa 17 partide. Totodata, Genoa este formatia si cu cea mai slaba aparare din campionat. Acestia au primit 35 de goluri.