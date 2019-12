Impresarul lui Ionut Radu a facut anuntul momentului: "S-a stabilit." Care este viitorul portarului roman

Ionut Radu este titularul din poarta lui Genoa.

In presa din Italia aparuse informatii conform carora Radu ar merge la Inter inca din aceasta iarna. Impresarul fotbalistului, Oscar Damiani, a intervenit si a spus ca nu ar avea sens aceasta mutare acum, dar de la vara va imbraca tricoul nerazzurilor.

"O revenire a lui Radu la Inter din ianuarie? Sincer, nu stiu ce sa zic. Baiatul este titular si ii este bine la Genoa. Nu ar avea sens ca el sa plece in ianuarie. Va ramane in Liguria. In iunie va reveni la Inter, cum s-a stabilit", a spus Oscar Damiani, conform Tuttomercato.

Ionut Radu este jucatorul lui Inter Milano, dar este imprumutat la Genoa pana la finalul sezonului. Genoa este pe ultimul loc in Serie A, cu 11 puncte.