Ionut Radu, mesaj pentru atacantii celor de la Genoa: "Trebuie sa fim mai eficitenti in fata portii." Portarul si-a salvat echipa in ultima etapa

Ionut Radu a vorbit in presa din Italia despre situatia celor de la Genoa.

Romanul a fost erou pentru Genoa in ultima etapa, cand a reusit una dintre cele mai spectaculoase parade ale sezonului. Genoa a scos un punct in meciul cu Spal, dar se afla pe loc retrogradabil in Serie A.

Radu crede ca atacantii echipei ar trebui sa fie mai eficienti in fata portii:

"Am avut o prestatie buna cu Spal. Nu stiu daca am remizat datorita mie, mai degraba as spune ca am scos un punct gratie golului marcat de Sturaro. Trebuie sa fim mai eficienti in fata portii. Nu stiu daca interventiile mele sunt decisive, pana la urma asta e job-ul meu.

Acest sezon nu a debutat foarte bine pentru noi, dar incepem sa ne revenim. Antrenorul ne cere sa fim mai curajosi pe teren. Un bilant pentru anul 2019? Pentru mine ramane incredibila performanta reusita la Euro U21, alaturi de nationala Romaniei", a spus Radu pentru Mediagol.