Ionut Radu a incasat un SUPER-GOL! Meci INCINS in Serie A! Genoa a primit 2 rosii si adversarul a revenit de la 0-2

Ionut Radu nu si-a putut salva echipa in fata lui Lecce.

Genoa conducea cu 2-0 la pauza si lucrurile pareau sa mearga in favoartea echipei lui Radu. In repriza a doua, meciul a luat o turnura neasteptata si Lecce a revenit.

In minutul 60, Falco i-a marcat un super gol lui Radu si portarul roman nu a putut face nimic.

VIDEO CU GOLUL

In minutul 69, Agudelo a primit al doilea cartonas galben pentru un fault stupid si Genoa a ramas in inferioritate numerica.

Tabanelli a restabilit egalitatea in minutul 70 cu o lovitura de cap. Goran Pandev a avut o intrare cu talpa asupra unui adversar si a primit al doilea galben in minutul 77, fiind eliminat. Genoa a fost nevoita sa joace ultimele 13 minute plus prelungiri cu doi oameni mai putin.

Meciul s-a termrinat 2-2 si Genoa ramane pe prima pozitie retrogradabila. Echipa lui Radu are doar 11 puncte dupa 15 etape.