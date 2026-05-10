Contractul lui De Rossi s-a prelungit automat după ce Genoa și-a asigurat matematic salvarea de la retrogradare în Serie A.

Cu toate acestea, tehnicianul italian a explicat că în fotbal nimic nu este sigur și a lăsat de înțeles că doar Cristi Chivu are postul garantat în acest moment în Serie A.

Întrebat despre viitorul său la Genoa, Daniele De Rossi a rostit numele lui Cristi Chivu

„Dacă nu voiam să rămân, nici nu mai vorbeam cu președintele. Dar nu pot face promisiuni acum: nimeni, în afară de Cristi Chivu, nu este sigur că va rămâne astăzi. Eu mă simt foarte bine aici și nu mă grăbesc să plec”, a declarat De Rossi în conferința de presă.

Antrenorul italian a continuat și a explicat că își dorește să construiască un proiect important la Genoa, însă evită să facă promisiuni pe termen lung.

„Dacă mă întrebați, vă spun că îmi place aici și că mi-ar plăcea să duc Genoa în cupele europene. Dar în fotbal lucrurile se schimbă foarte repede”, a adăugat fostul mijlocaș al Romei.

Revenind la Cristi Chivu, tehnicianul a cucerit titlul în Serie A la primul său sezon complet ca antrenor principal la seniori și este foarte aproape să își prelungească înțelegerea cu nerazzurrii.

Potrivit informațiilor apărute în Peninsulă, tehnicianul român va semna până în vara lui 2028 și va avea un salariu de aproximativ trei milioane de euro pe sezon, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Până atunci, antrenorul român mai poate cuceri un trofeu. Inter va disputa finala Coppa Italia împotriva lui Lazio, miercuri, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.