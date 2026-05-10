VIDEO Răzvan Marin, campion în Grecia! AEK a cucerit titlul după un meci dramatic cu Panathinaikos

Mijlocașul român a obținut al patrulea trofeu din carieră, după ce echipa sa și-a asigurat matematic prima poziție cu două runde înaintea finalului de sezon.

AEK Atena este noua campioană a Greciei, câștigând trofeul pentru a 14-a oară în istoria clubului. Formația la care evoluează Răzvan Marin a rezolvat ecuația titlului printr-o victorie la limită, scor 2-1, obținută pe teren propriu în fața rivalei Panathinaikos.

Răzvan Marin a început duelul ca titular și a evoluat până în minutul 86, moment în care i-a cedat locul lui Joao Mario. Schimbarea s-a dovedit esențială, portughezul marcând golul victoriei în prelungirile partidei (90+3). Grație acestui succes, AEK are un avans de opt puncte față de urmăritoare, distanță suficientă pentru a declanșa petrecerea la Atena. Gruparea oprește astfel o secetă de trei ani, interval în care trofeul fusese câștigat de PAOK și Olympiacos.

Sosit vara trecută la AEK, fotbalistul în vârstă de 29 de ani s-a impus imediat ca o piesă de bază. Mijlocașul nostru a adunat 46 de prezențe pe parcursul actualului sezon, reușind să își treacă în cont șapte goluri și nouă pase decisive. Acesta este al patrulea trofeu major din cariera sa, după cele câștigate alături de Farul (Liga 1, 2017), Standard Liege (Cupa Belgiei, 2018) și Ajax (Supercupa Olandei, 2020).

Remiză pentru Răzvan Lucescu

Într-un alt duel din etapa a patra a play-off-ului, PAOK Salonic a obținut o remiză în deplasare cu Olympiacos, scor 1-1. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a fost condusă după reușita lui Rodinei din minutul 61. Totuși, oaspeții au replicat în minutul 69, când Giannis Konstantelias a trimis mingea în plasă după o pasă oferită de Rahman Baba. Cele două echipe împart acum locurile doi și trei în clasament, ambele având câte 62 de puncte.

