AEK Atena este noua campioană a Greciei, câștigând trofeul pentru a 14-a oară în istoria clubului. Formația la care evoluează Răzvan Marin a rezolvat ecuația titlului printr-o victorie la limită, scor 2-1, obținută pe teren propriu în fața rivalei Panathinaikos.

Răzvan Marin a început duelul ca titular și a evoluat până în minutul 86, moment în care i-a cedat locul lui Joao Mario. Schimbarea s-a dovedit esențială, portughezul marcând golul victoriei în prelungirile partidei (90+3). Grație acestui succes, AEK are un avans de opt puncte față de urmăritoare, distanță suficientă pentru a declanșa petrecerea la Atena. Gruparea oprește astfel o secetă de trei ani, interval în care trofeul fusese câștigat de PAOK și Olympiacos.

Sosit vara trecută la AEK, fotbalistul în vârstă de 29 de ani s-a impus imediat ca o piesă de bază. Mijlocașul nostru a adunat 46 de prezențe pe parcursul actualului sezon, reușind să își treacă în cont șapte goluri și nouă pase decisive. Acesta este al patrulea trofeu major din cariera sa, după cele câștigate alături de Farul (Liga 1, 2017), Standard Liege (Cupa Belgiei, 2018) și Ajax (Supercupa Olandei, 2020).