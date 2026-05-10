Presa din Italia anunță că oficialii nerazzurrilor au luat deja decizia și urmează să înceapă negocierile finale chiar săptămâna viitoare.

Jurnalistul Pasquale Guarro a dezvăluit că Inter va intra în perioada de planificare pentru noul sezon, iar printre priorități se află și prelungirea contractului lui Chivu.

Cristi Chivu ar urma să semneze săptămâna viitoare

Potrivit sursei citate, Cristi Chivu va semna un contract valabil până în vara lui 2028 și va avea un salariu de aproximativ trei milioane de euro pe sezon.

Actuala înțelegere a tehnicianului român îi aducea un salariu de 2,1 milioane de euro anual, astfel că noul acord reprezintă și o creștere financiară importantă pentru fostul fundaș al naționalei României.

Mai mult, italienii susțin că oficialii lui Inter îi vor oferi lui Chivu și mai multă influență în strategia clubului pentru mercato-ul din vară. Antrenorul român ar urma să aibă un cuvânt important de spus în alegerea transferurilor pentru sezonul viitor.

Până atunci, Chivu mai poate bifa un trofeu important. Inter Milan va disputa finala Cupei Italiei împotriva Lazio, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în direct pe VOYO!