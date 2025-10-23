Real Madrid, deţinătoarea recordului de trofee în Champions League/Cupa Campionilor Europeni (15 la număr), a trecut la limită de Juventus Torino în derby-ul etapei a treia din grupa unică din Champions League (”faza ligii”).

S-a terminat 1-0, după golul lui Jude Bellingham din minutul 57, dar cei mai buni jucători de pe ”Santiago Bernabeu” au fost cei doi portari, Thibaut Courtois de la Real și Michele Di Gregorio de la Juventus.

Courtois și Di Gregorio au strălucit pe ”Bernabeu”



Tuttomercatoweb le-a acordat nota 7 celor doi goalkeeperi.

Courtois a fost ”presat de câteva ori în primele minute de McKennie și Gatti, apoi a răspuns ca un campion la șutul lui Vlahovic, în momentul decisiv al meciului”, în timp ce Di Gregorio a avut ”trei intervenții majore care au evitat o diferență mai mare de scor”.

Și marcatorul decisiv Bellingham a primit 7: ”Când se hotărăște să accelereze, dovedește că are mai multă putere decât ceilalți. Sincronizare perfectă la golul victoriei”.



Real Madrid - Juventus Torino 1-0: Kalulu, ”ars” de Tuttomercatoweb



Real Madrid:

Courtois 7 - Valverde 6.5, Asencio 6.5 (89 Gonzalo), Militao 6.5, Carreras 5.5, Tchouameni 6, Diaz 6 (84 Mastantuono), Arda Guler 6.5 (74 Camavinga 5.5), Bellingham 7, Vinicius 6.5 (84 Fran Garcia), Mbappe 6.

Antrenor: Xabi Alonso 6

Juventus Torino:

Di Gregorio 7 - Gatti 6.5, Rugani 6, Kelly 5.5, Kalulu 5, Koopmeiners 6 (74 Locatelli), Thuram 6 (62 Conceicao 5.5), Cambiaso 5.5 (88 Kostic), McKennie 5.5, Yildiz 5 (75 Openda), Vlahovic 6 (75 David).

Antrenor: Igor Tudor 6

