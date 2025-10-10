Potrivit Tuttomercatoweb, care citează Capology.com, echipa pregătită de românul Cristi Chivu are cea mai mare masă salarială din Italia - 136,2 milioane de euro brut (80,5 milioane net).

Plouă cu bani la Interul lui Chivu! Elevii săi, plătiți regește

Campioana en-titre a depășit-o din nou pe Juventus în clasamentul cheltuielilor salariale, iar Lautaro Martinez este cel mai bine plătit jucător.

Căpitanul „nerazzurrilor” încasează 9 milioane de euro net pe sezon, fiind al doilea cel mai bine plătit fotbalist din Serie A, după Dusan Vlahovic.

Pe locul doi la Inter se află Nicolo Barella, care câștigă 6,5 milioane de euro, urmat de Hakan Calhanoglu și Alessandro Bastoni, ambii cu peste 5 milioane de euro net anual.

Top salarii Inter Milano 2025/26