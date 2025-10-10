Potrivit Tuttomercatoweb, care citează Capology.com, echipa pregătită de românul Cristi Chivu are cea mai mare masă salarială din Italia - 136,2 milioane de euro brut (80,5 milioane net).
Plouă cu bani la Interul lui Chivu! Elevii săi, plătiți regește
Campioana en-titre a depășit-o din nou pe Juventus în clasamentul cheltuielilor salariale, iar Lautaro Martinez este cel mai bine plătit jucător.
Căpitanul „nerazzurrilor” încasează 9 milioane de euro net pe sezon, fiind al doilea cel mai bine plătit fotbalist din Serie A, după Dusan Vlahovic.
Pe locul doi la Inter se află Nicolo Barella, care câștigă 6,5 milioane de euro, urmat de Hakan Calhanoglu și Alessandro Bastoni, ambii cu peste 5 milioane de euro net anual.
Top salarii Inter Milano 2025/26
- Lautaro Martinez - 16,7 milioane euro brut pe an (9 milioane net)
- Nicolo Barella - 12 milioane brut (6,5 milioane net)
- Hakan Calhanoglu - 11,1 milioane brut (6 milioane net)
- Alessandro Bastoni - 10,2 milioane brut (5,5 milioane net)
- Piotr Zielinski - 8,3 milioane brut (4,5 milioane net)
- Marcus Thuram - 7,7 milioane brut (6 milioane net)
- Federico Dimarco - 7,4 milioane brut (4 milioane net)
- Stefan de Vrij - 7 milioane brut (3,8 milioane net)
- Manuel Akanji - 6,5 milioane brut (3,5 milioane net)
- Davide Frattesi - 5,2 milioane brut (2,8 milioane net)
- Denzel Dumfries - 5,1 milioane brut (4 milioane net)
- Henrikh Mkhitaryan - 4,9 milioane brut (3,8 milioane net)
- Luis Henrique - 3,9 milioane brut (2,1 milioane net)
- Ange-Yoan Bonny - 3,7 milioane brut (2 milioane net)
- Andy Diouf - 3,7 milioane brut (2 milioane net)
- Yann Sommer - 3,2 milioane brut (2,5 milioane net)
- Matteo Darmian - 3,2 milioane brut (2,5 milioane net)
- Carlos Augusto - 2,8 milioane brut (2,2 milioane net)
- Francesco Acerbi - 2,8 milioane brut (1,5 milioane net)
- Josep Martinez - 2,8 milioane brut (1,5 milioane net)
- Petar Sucic - 2,8 milioane brut (1,5 milioane net)
- Yann Aurel Bisseck - 2 milioane brut (1,5 milioane net)
- Francesco Pio Esposito - 1,9 milioane brut (1 milion net)
- Tomas Palacios - 1,1 milioane brut (0,6 milioane net)
- Raffaele Di Gennaro - 0,3 milioane brut (0,2 milioane net)