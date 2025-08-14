Surfera australiană Molly Picklum şi-a confirmat dominaţia mondială câştigând, miercuri, concursul Lexus Tahiti Pro de la Teahupo'o (Tahiti), gazda concursului olimpic din 2024, impunându-se în faţa americancei Caitlin Simmers, informează AFP.
Molly Picklum s-a impus cu 17,26 pct în faţa adversarei sale, numărul 3 mondial şi campioană mondială anul trecut la vârsta de 18 ani, care a obţinut 4,92 pct.
Kelia Gallina, participantă la doar 12 ani la Lexus Tahiti Pro
Tabloul feminin al Tahiti Pro a fost marcat şi de un record de precocitate, cu participarea unei polineziene de 12 ani, Kelia Gallina, informează Agerpres.
În finala masculină a Lexus Tahiti Pro, un alt reprezentant al Australiei, Jack Robinson, s-a impus în faţa americanului Griffin Colapinto.
Robinson obţinuse medalia de argint la JO din 2024.