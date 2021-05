Destinatie surpriza pentru Ionut Radu! Unde a plecat portarul roman dupa incheierea sezonului in Serie A

Ionut Radu a avut parte de un final bun de sezon in tricoul lui Inter Milano, alaturi de care a castigat titlul in Serie A.

Portarul roman a debutat in tricoul "nerazzurrilor", la meciul cu Sampdoria, si a prins 90 de minute in teren la confruntarea cu AS Roma.

Potrivit presei din Italia, romanul a fost trimis pe teren, deoarece oficialii clubului doresc sa-l dea la schimb, in vara, cu un fotbalist de la Verona, dorit de Conte. Mai multe detalii AICI.

Dar pana i se va decide soarta, Ionut Radu a luat decizia de a se bucura de vacanta. In mod surprinzator, portarul lui Inter a dat plaja din Ibiza, destinatie populara in randul fotbalistilor, pe un sejur in Dubai.