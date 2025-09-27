Antrenorul român, care mai antrenase la nivel de seniori doar la Parma (februarie - iunie 2025), a consemnat nouă apariții pe banca tehnică a ”nerazzurrilor”, pentru care a înregistrat 1,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Inter s-a convins după nouă meciuri cu Cristi Chivu pe bancă



Giuseppe Marotta, președintele și directorul executiv al lui Inter Milano, a vorbit despre Cristian Chivu și a exprimat faptul că tehnicianul reprezintă un model de profesionalism la cel mai înalt nivel.



De asemenea, italianul din conducerea lui Inter a indicat și faptul că românul folosește metode moderne capabile să pună în valoare fiecare jucător.



”Chivu este cu adevărat un antrenor care întruchipează profesionalismul de cel mai înalt nivel. În viața sa privată și, prin urmare, în viața de zi cu zi, are o metodă de lucru foarte modernă care valorizează toți jucătorii”, a spus Giuseppe Marotta, citat de TMW.



Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: ”Trebuie să corecteze asta!”



Inter Milano a câștigat duelul cu Sassuolo din etapa #4 din Serie A, scor 2-1, dar prestația elevilor lui Cristi Chivu a fost analizată critic de jurnaliștii italieni.



Vicecampioana Italiei a câștigat pe „Giuseppe Meazza” grație golurilor lui Dimarco și autogolului lui Muharemovic, însă Sassuolo a redus din diferență pe final, prin Cheddira, iar momentele de nesiguranță din defensiva nerazzurrilor au fost taxate de presă.



Jurnalistul Sandro Sabatini a transmis un mesaj clar pentru Cristi Chivu: „Inter apără foarte sus și se expune la riscuri aproape inevitabile. Când a intrat Cheddira, Acerbi a pierdut reperele. Echipa dă mereu senzația că poate marca, dar și că poate primi gol oricând. Trebuie să corecteze asta. Concedem prea multe ocazii, și la Amsterdam a fost la fel”.

