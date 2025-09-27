Universitatea Craiova – Dinamo (2-2) a fost cel mai așteptat meci al etapei cu numărul 11. Și partida n-a dezamăgit! După standardele campionatului nostru intern, meciul a fost chiar bun, spectaculos. Cele patru goluri confirmă această realitate.

Pentru celebra publicație tabloidă The Sun însă, Universitatea Craiova – Dinamo a prezentat interes din alt motiv, fără legătură cu partea sportivă. Jurnaliștii englezi au fost uluiți, când au văzut faza din repriza a doua, în urma căreia Nicușor Bancu a fost eliminat pentru că l-a lovit pe Daniel Armstrong… între picioare.

The Sun a prezentat pe larg incidentul cu reluarea video

Sub semnătura lui Etienne Fermie, jurnalist sportiv din Londra, The Sun a prezentat incidentul petrecut, aseară, pe „Ion Oblemenco“.

„Mingea și durerea. Moment șocant când un fotbalist își lovește rivalul în zona intimă și apoi e eliminat, imediat“, e titlul, în stil tabloid, prin care The Sun a prezentat subiectul. Mai departe, e împărtășită concluzia care a fost des întâlnită și la noi: eliminarea lui Bancu a fost corectă, însă ar fi trebuit să fie dublată de eliminarea lui Armstrong.

„Nicușor Bancu a fost trimis la cabine, pentru că și-a lovit adversarul în zona intimă. Dar, în mod incredibil, rivalul său, Daniel Armstrong, n-a văzut cartonașul roșu, în ciuda faptului că de la el a plecat acest incident, după ce dinamovistul l-a călcat pe Bancu. Uluitor e și faptul că faza a fost analizată de VAR. În urma verificării, Bancu a fost eliminat, pe bună dreptate, dar Armstrong a scăpat, fără să vadă nici măcar cartonașul galben“, a notat The Sun, care și-a completat materialul cu capturi, dar și cu înregistrarea video a fazei.

