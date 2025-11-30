De la instalarea sa pe banca lui Inter, pe 9 iunie, românul a transformat echipa într-o formație solidă, disciplinată și cu pretenții reale la titlu.

După 13 etape, Inter este pe locul 2 în Serie A, cu 27 de puncte, la doar o lungime în spatele lui AC Milan. Formația lui Chivu are 9 victorii și 4 înfrângeri și a fost lider în mai multe momente ale sezonului.

Un fost antrenor din Serie A, dat pe spate de Cristi Chivu: „Viitor strălucit”

Roberto Bordin, fost mijlocaș în Serie A în anii ’90, un fotbalist care s-a duelat cu Maradona, Baggio, Ronaldo „El Fenomeno” sau Cafu, a vorbit pentru Sport.ro despre impactul pe care Chivu îl are la Milano.

Italianul, care a strâns peste 730 de meciuri în fotbalul din Peninsulă, spune că rezultatele Interului nu sunt întâmplătoare și laudă modul în care românul gestionează presiunea.

„Chivu este un antrenor tânăr care a primit oportunitatea de a conduce o echipă foarte mare. O echipă deja formată, cu jucători de mare valoare. Îi doresc mult noroc și îi doresc un viitor strălucit. Nu e ușor să antrenezi într-un mediu atât de competitiv”, a declarat Bordin pentru Sport.ro.

Italianul are experiență atât ca secund, la Bologna, Sassuolo sau Siena, cât și ca antrenor principal, unde, printre altele, a câștigat campionatul și Cupa Moldovei cu Sheriff Tiraspol. Ultima sa echipă a fost KF Tirana, de unde a plecat în acest sezon.

