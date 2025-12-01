După o primă repriză fără goluri, nerazzurrii au deschis scorul abia în minutul 69 prin Lautaro Martinez. Tot atacantul argentinian a marcat și golul din minutul 83 prin care a stabilit scorul final.

Cristi Chivu a vorbit despre tensiunile de la Inter

După meciul cu Pisa, Cristi Chivu a avut o intervenție telefonică la o emisiune la Radio Rai, în care a vorbit despre meciul cu Pisa, în care antrenorul român a remarcat atitudinea echipei sale. Chivu a spus că meciul a fost unul dificil, mai ales că nerrazzurii traversează un moment în care, din punctul său de vedere, rezultatele echipei nu sunt pe măsura prestațiilor.

Întrebat despre anumite probleme apărute în vestiarul lui Inter, așa cum s-a vehiculat în presa italiană, Chivu nici nu a confirmat, nici nu a negat. Antrenorul român spune că este absolut normal, ca după o serie de eșecuri, lucrurile să nu fie roz în cadrul grupului.

”Mi-a plăcut reacția și maturitatea echipei, mai ales că ne aflam într-un moment în care obținusem mai puțin decât meritam. Am înțeles că azi nu a fost ușor, la fel cum nu este niciun meci în Serie A.

Nu am nimic de negat (n.r. în legătură cu nemulțumirile din vestiar), ăsta este fotbalul. Te entuziasmezi după victorii, apoi două înfrângeri aduc probleme. Dar nu există probleme reale, toți au fost dezamăgiți pentru că meritam ceva mai mult. Însă am obținut ceea ce am meritat. Ca să câștigi meciuri, trebuie să fii mai matur, să ai mai mult echilibru și să arăți maturitate.

Ca să nu mai vorbim de personalitatea și valoarea ta tehnică. Astăzi, în ciuda dificultăților puse de o echipă Pisa bine organizată, care ne putea surprinde, am pus în joc energia pe care o aveam după deplasarea la Madrid. Ne-am pregătit pentru acest meci în două zile, iar eu sunt mulțumit de mândria pe care au arătat-o băieții pe teren.

Nu, am fost mulțumit de maturitate, am înțeles importanța menținerii echilibrului. Am fi putut face puțin mai mult, dar și adversarul merită credit. Este dificil să analizezi lucrurile după pauză, meciurile durează o sută de minute, trei meciuri într-unul. Am așteptat momentul potrivit pentru a face mutarea decisivă. Calitatea băieților s-a văzut pe termen lung”, a spus Cristi Chivu la Radio Rai, conform TuttoMercatoWeb.

