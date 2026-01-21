La scurt timp după partida de la Milano, londonezii au oficializat o mutare importantă. Ethan Nwaneri (18 ani) a părăsit-o pe Arsenal și a semnat cu Olympique Marseille, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



S-a înțeles și a plecat după Inter - Arsenal 1-3



Marseille va suporta integral salariul tânărului fotbalist și poate achita până la 4 milioane de euro, în funcție de numărul de apariții. În acord nu există opțiune de cumpărare definitivă.



Mutarea a fost dorită de Roberto De Zerbi, care vrea să-i ofere lui Nwaneri mai multe minute la nivel înalt. Cotat la 40 de milioane de euro, englezul a bifat 12 meciuri în acest sezon pentru Arsenal, în care a marcat un gol, în Cupa Ligii.



Pe 21 ianuarie, Nwaneri a ajuns la Marseille și a semnat contractul, iar la sosire a transmis un mesaj elogios la adresa noului său club.



„William Saliba mi-a spus că OM este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Roberto De Zerbi este unul dintre cei mai buni antrenori”, a declarat tânărul mijlocaș, citat de Fabrizio Romano.



De Zerbi are o legătură specială cu fotbalul românesc. Tehnicianul italian este dublu câștigător al Ligii 1 cu CFR Cluj, în sezoanele 2009/10 și 2011/12, și a mai cucerit Cupa României în 2010.

