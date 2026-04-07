Juventus Torino a învins-o luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, pe Genoa, echipa patronată de românul Dan Şucu, în etapa a 31-a din Serie A.

Juventus o conducea deja cu 2-0 pe Genoa după aproximativ un sfert de oră

Torinezii au marcat golurile care au făcut diferenţa în prima parte a reprizei întâi.

Fundașul central brazilian Gleison Bremer a adus-o în avantaj pe „Bătrâna Doamnă” în minutul 4, după o lovitură de cap deviată, iar mijlocașul american Weston McKennie a făcut 2-0 în minutul 17.

Genoa, penalty ratat după ce portarul lui Juventus a ieșit de pe teren, accidentat

Elevii lui Luciano Spalletti au condus ostilităţile în continuare, l-au pierdut pe portarul titular, Mattia Perin, accidentat, iar oaspeţii au primit un penalty.

A executat Aaron Martin, în minutul 75, însă De Gregorio, goalkeeper-ul care i-a luat locul în poartă lui Perin, a apărat şi Juventus s-a impus în cele din urmă cu 2-0.