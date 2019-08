Mircea Lucescu, nemilos in Italia cu noul antrenor de la AS Roma: "A trait de pe urma muncii mele!" 

Mircea Lucescu a comentat in Italia numirea lui Paulo Fonseca la AS Roma.

Mircea Lucescu a fost inlocuit de Sahtior cu Paulo Fonseca dupa 12 ani de succes. Antrenorul roman spune ca Fonseca a profitat de pe urma muncii sale in Ucraina, iar in Italia va fi nevoit sa vina cu propriile idei.

"Pentru mine este o necunoscuta. La Sahtior a exploatat munca mea. Acum vine greul, trebuie sa-si demonstreze capacitatea de a construi jocul. Trebuie sa creeze un sistem care sa aduca victorii. E tanar si are totul pentru a putea reusi. Nu trebuie insa judecat pentru ce a facut la Sahtior, fiindca a trait de pe urma muncii mele si cu echipa mea care era disciplinata si stia ce sa faca. La inceput a incercat sa joace altfel, insa apoi a intervenit presedintele si i-a spus ca ar trebui sa joace cum o faceam noi inainte. Si a functionat. Asadar, Fonseca a exploatat munca mea. La Roma va trebui in schimb sa-si puna in practica ideile."

Intrebat ce face in aceasta perioada, antrenorul de 74 de ani a raspuns: "Astept, ma uit in jur. Deocamdata imi permit o mica pauza. Voi merge la meciul Brescia - Juventus, sunt curios sa-mi vad fosta echipa. Apoi, daca se intampla ceva..."