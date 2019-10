INCREDIBIL! Hotii au intrat peste el! Drama traita de un jucator de un fost jucator de la Juventus! L-au amenintat cu pistolul si i-au luat bijuteriile si banii! Anunt SOC in Italia

Casa unui fost fotbalist a fost jefuita de patru hoti.

Patru hoti au patruns in casa fostului fotbalist Claudio Marchisio. Conform Gazzetta dello Sport, infractiunea s-a petrecut marti seara in complexul rezidential in care locuieste impreuna cu sotia sa.

Patru indivizi mascati si inarmati i-au amenintat pe cei doi si au spus sa le dea toate bijuteriile pe care acestia le au in casa, iar apoi hotii au disparut fara urma cu o masina parcata in apropierea complexului in care locuieste fostul jucator de la Juventus.

Marchisio locuieste in apropiere de Torino intr-un complex care este blindat de camere de luat vederi unde accesul se face pe baza introducerii unui cod numeric, iar imediat dupa incident, acesta a anuntat politia pentru a rezolva cazul.

Marchisio s-a retras din fotbal in acest an de la Zenit Saint Peteresburg, la varsta dede 33 de ani. Mijlocasul si-a petrecut cea mai mare parte din cariera la Juventus fiind un jucator format de "Batrana Doamna". A evoluat pentru Juventus U 19, dupa care a fost imprumutat la Empoli in 2007, iar in 2008 a revenit la Juventus pentru care a jucat 10 sezoane.