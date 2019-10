Dybala, de 5 stele: dubla in doua minute si a salvat-o pe Juventus de la DEZASTRU! S-a luat de sefi cu un gest complet neasteptat

Condusa pana in minutul 77, Juve a revenit cu golurile argentinianului si s-a impus cu 2-1. In minutul 79 era deja 2-1 pentru supercampioana din Serie A.

Imediat dupa cea de-a doua sa reusita, Dybala s-a uitat catre loja stadionului din Torino si le-a transmis din gesturi un mesaj sefilor lui Juve. Dybala s-a facut ca-i cauta cu privirea, apoi le-a aratat conducatorilor care au incercat sa-l vanda in vara numele de pe spate.



Dybala scores the winner and takes shots at Juventus director who tried to sell him during the summer ???? pic.twitter.com/7UPlAEWhXA