Ovidiu Burcă pleacă din România cu destinația Premier League: ”Am și vorbit. Abia aștept”

După ce a reușit să promoveze echipa în sezonul precedent în Superligă, Ovidiu Burcă a ales să-și rezilieze înțelegerea cu Dinamo și să-i facă loc unui alt antrenor pentru a doua parte a sezonului. Doar că nici Zeljko Kopic nu a avut, până acum, rezultate notabile pe banca ”roș-albilor”.

În ultimele două luni, Ovidiu Burcă nu a dus lipsă de oferte. Putea reveni rapid în fotbal, dar a ales să se odihnească după perioada agitată de la Dinamo.

Acum, Burcă este gata să plece în Londra pentru a învăța meserie de la Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham. Fostul antrenor al ”câinilor” vrea să se perfecționeze după perioada pe care o va petrece în Anglia.

Ovidiu Burcă pleacă în Anglia: ”Am și vorbit”

"Aveam puţin nevoie de pauza asta, dar mi-e dor de fotbal. Am început să merg pe stadioane, să văd meciuri. Aş vrea să merg la Tottenham, să văd ce se întâmplă. Mai am şi alte promisiuni, e o perioada în care încerc să acumulez informaţii noi. Am şi vorbit şi abia aştept să merg acolo. Premier League e cel mai ridicat nivel pe care îl poţi vedea în fotbal.

(n.r. despre Ange Postecoglou) Este un antrenor revoluţionar, care cu o echipa nu de nivelul celor mari şi bogaţi reuşeşte să rămână în primele echipe ale Angliei. Face nişte lucruri interesante, şi pentru că a mers Radu acolo, e mai uşor şi pentru noi românii să luam contact cu aerul ăla”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit OrangeSport.

Antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).

Rapid U19, Rapid II, Slatina și FC Dinamo sunt echipele la care Ovidiu Burcă a fost instalat în funcția de antrenor principal. Ca jucător, a fost legitimat la CS Emelec, JEF Ichihara, Ventforet Kofu, Universitatea Craiova, Dinamo, FC Național, Energie Cottbus, BJ Guoan, FC Timișoara și Rapid București.