ANDONE este dat TITULAR in meciul serii din UEFA CHAMPIONS LEAGUE! Romanul se intalneste din nou cu Sergio Ramos! VEZI TOATE MECIURILE

11:36

Florin Andone este dat titular in Galatasaray - Real Madrid



Conform celor de la AS, Falcao nu a putut fi recuperat si Florin Andone va fi titular in meciul din aceasta seara. Falcao nu s-a antrenat de aproape trei saptamani din cauza unei accidentari si Fatith Termin se va baza pe atacantul roman. Staff-ul turcilor a incercat sa forteze recuperarea lui Falcao pentru meciul din Liga, dar eforturile nu au avut succes. Andone a facut un meci foarte bun in ultima etapa din campionat si a reusit o dubla. Pentru Florin Andone a fost primul meci ca titular si primele goluri marcate la Galatasaray. In aceasta seara, romanul va avea o misiune mult mai dificila si o va intalni pe Real Madrid. Florin Andone se va intalni din nou cu Sergio Ramos, stalpul din defensiva echipei antrenate de Zinedine Zidane.

"Ii respect foarte mult, dar noi credem ca putem sa ii invingem sau cel putin sa nu pierdem. Jucam la noi acasa, cu suporterii nostri. Ce avem de pierdut?", spunea Andone pentru AS.