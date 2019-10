Statistica NEGATIVA pentru Cristiano Ronaldo! Portughezul nu a marcat niciun gol din lovitura libera pentru Juventus 

Cristiano Ronaldo nu reuseste sa inscrie din lovitura libera.

Portughezul in varsta de 34 de ani nu are noroc la loviturile libere. De cand a semnat cu Juventus, lusitanul nu a reusit sa transforme niciuna din cele 28 de lovituri libere pe care le-a batut in cele 53 de partide pe care le-a jucat in tricoul "Batranei Doamne". Din 28 de lovituri libere, 19 din ele le-a trimis in bara, doua in out, iar 7 au fost aparate de portarul advers.

In ultimele dueluri, Ronaldo nu a reusit sa mai lanseze mingea pe spatiul portii. Ultimele 8 lovituri libere impotriva celor de la Ajax, Fiorentina, Frosinone, Inter si Lokomotiv, s-au dus in bara, fara sa puna in pericol poarta adversarilor.

Portughezul a marcat 33 de goluri in tricoul celor de la Juventus, insa nu reuseste sa puncteze prin ceea ce obisnuia sa fie "specialitatea" lui, in perioada in care a jucat la Manchester United sau Real Madrid. Cu toate astea, Ronaldo ramane principalul jucator care bate lovituri libere.

De-a lungul carierei, Cristiano Ronaldo a marcat 54 de goluri din lovitura libera, 13 in tricoul celor de la Manchester United, 32 pentru Real Madrid si 9 pentru nationala Portugaliei.