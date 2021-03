A inceput DOMINATIA lui Mbappe si Haaland in Europa! Cum arata clasamentul favoritilor la castigarea Balonului de Aur in 2021! Ronaldo nu prinde nici top 5

In 2020, France Football nu a acordat Balonul de Aur din cauza pandemiei de coronavirus care a intrerupt competitiile pentru aproximativ 3 luni.

In acest an, fanii din toata lumea ai fotbalului asteapta sa vada cine va primi distinctia. Jurnalistii publicatiei Goal au stabilit clasamentul din acest moment al fotbalistilor care se lupta pentru Balonul de Aur.

Robert Lewandowski, care ar fi trebuit sa primeasca trofeul in 2020, este doar pe locul 2 acum, in topul alcatuit pe baza performantelor reusite in 2021. Polonezul are 18 goluri, 3 pase de gol si trofeul din Campionatul Mondial al Cluburilor, dar a fost surclasat de Mbappe, care a reusit in acest an 12 goluri, doua assisturi si cucerirea Supercupei Frantei.

Pe locul 3 in clasamentul favoritilor la cucerirea Balonului de Aur se afla Lionel Messi, care a reusit in 2021 15 goluri si 6 pase decisive. Starul Barcelonei este urmat indeaproape de Erling Haaland, pustiul minune al Borussiei Dortmund care a inscris 14 goluri si a dat 5 pase de gol in acest an.

Cristiano Ronaldo este abia pe locul 7, dupa Ilkay Gundogan si Romelu Lukaku. In top 10 se mai afla Ruben Dias, Bruno Fernandes si Joao Cancelo.

In acest moment, Messi este detinatorul celor mai multe Baloane de Aur, 6, urmat de Ronaldo, care a cucerit de-a lungul carierei 5 astfel de trofee.