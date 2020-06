Ibrahimovici si Kaka, la o echipa din Serie B! Clubul lui Berlusconi se pregateste sa se lupte cu gigantii din Italia

Excentricul Silvio Berlusconi vrea sa se intoarca cu stil in elita fotbalului italian.

Miliardarul italian a vandut AC Milan in 2017, iar un an mai tarziu a preluat clubul AC Monza. El l-a numit ca presedinte al clubului pe Paolo Berlusconi, fratele sau, vicepresedinte a devenit Adriano Galliani, fostul conducator al “Diavolului Milanez”, iar antrenor este Cristian Brocchi, fostul jucator al lui AC Milan. Odata cu anularea competitiei in Serie C, din cauza pandemiei de coronavirus, echipa lombarda si-a asigurat promovarea in Serie B, deoarece era lider detasat in seria sa din divizia a treia italiana, cu 16 puncte peste locul secund.

Cu un club puternic din punct de vedere financiar si cu un lot deja de nivelul ligii secunde, Berlusconi anunta ca vrea sa faca in aceasta vara cateva transferuri spectaculoase, ca sa nu aiba emotii in privinta promovarii. Printre jucatorii ofertati, alaturi de unii cu experienta extinsa in prima liga, vor fi Zlatan Ibrahimovici, actualmente sub contract cu AC Milan, si Kaka. Atacantului de 38 de ani ii va expira contractul in curand si ar putea accepta o noua provocare in Italia, in timp ce fotbalistul brazilian s-a lasat de fotbal in 2017, este ambasador FIFA si studiaza ca sa devina director sportiv, dar a ramas intr-o forma sportiva buna. Berlusconi vrea sa le ofere celor doi fotbalisti un contract pe un sezon, cu prelungirea pentru inca unul, daca se reuseste promovarea imediata in Serie A.

In perioada petrecuta sub patronajul lui Berlusconi, AC Milan a castigat peste 30 de trofee, dintre care 5 Champions League / Cupa Campionilor Europeni si 8 titluri in Serie A. El a achizitionat AC Monza, in 2018, pentru 3 milioane de euro, si a promis ca in maximum 5 ani va duce echipa in Serie A si va deveni o rivala serioasa pentru Juventus, Inter Milano, AC Milan, Napoli, AS Roma si Lazio. Clubul lombard, dintr-o localitate aflata doar 10 km de Milano, unde se afla si o pista celebra de F1, are o istorie de peste 100 de ani, joaca pe un stadion de 20.000 de locuri si nu a evoluat niciodata in Serie A. De patru ori fost premier al Italiei, Berlisconi are o avere estimata la 8-10 miliarde de euro.