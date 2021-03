Un super fotbalist al Atalantei, vanat de Guardiola si Simeone! Cine este jucatorul dorit in trecut si de Juventus si Inter

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Sezoanele foarte bune pe care Atalanta le-a facut sub comanda lui Gasperini nu raman neobservate de granzii europei, iar jucatorii italienilor sunt la mare cautare. Conform tuttomercatoweb, Robin Gosens este dorit de Atletico Madrid si de Manchester City, care urmeaza sa porneasca o licitatie pentru fundasul stanga la vara.

Dorit in trecut atat de Juventus cat si de Inter, neamtul e folosit pe post de "wing-back" in sistemul 3-5-2 al lui Gapserini, adica acopera toata banda fara un mijlocas care sa stea neaparat in acea zona.

Jurnalistii italieni vorbesc de o suma de minim 40 de milioane de euro, dar in conditiile unui interes crescut din partea mai multor echipe de top, aceasta ar putea creste si profitul Atalantei sa fie mai mare, dupa ce l-au adus pentru 900.000 de euro de la Haracles Almelo in 2017.

Gosens a reusit 9 goluri si 5 assist-uri in actualul sezon de Serie A, in 23 de partide jucate, performante care i-au adus si convocarea la echipa nationala a Germaniei.