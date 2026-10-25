Momentul care a provocat descătușarea vârfului de la Inter s-a produs în minutul 94, la scorul de 1-1. Thuram a fost ținut în careu de Valdepenas și a căzut pe gazon, iar centralul partidei a indicat punctul cu var. Imediat după fluierul arbitrului, fără să mai aștepte transformarea penalty-ului, atacantul cu numărul 9 a sărbătorit vehement excesiv, eliberând tensiunea acumulată pe parcursul jocului, în timp ce Cristi Chivu încerca să rămână liniștit pe margine.

Atacantul francez a afișat o bucurie exagerată pe gazon după ce a obținut lovitura de la 11 metri care a decis soarta întâlnirii în prelungiri, fază care a generat o reacție imediată și pe banca tehnică, din partea antrenorului Cristi Chivu .

Thuram a înnebunit pe teren

Reacția lui Thuram a venit după o repriză secundă în care francezul a mai cerut un penalty și a marcat golul egalizator. În minutul 67, la trei minute după ce Jimenez deschisese scorul pentru Fiorentina cu un șut de la 25 de metri, atacantul lui Inter a solicitat lovitură de la 11 metri în urma unui contact în careu cu Viery. Atunci, arbitrul Mariani a arătat inițial punctul cu var, însă nu a fluierat, iar jocul a continuat fără acordarea loviturii de pedeapsă.

Ulterior, după ce gazdele au lovit de două ori bara transversală prin Carlos Augusto, în minutul 70, și după ce Chivu l-a introdus pe teren pe tânărul Matteo Lavelli în locul lui Barella (83'), Thuram a ratat o ocazie din interiorul careului în minutul 87. Francezul a reușit să restabilească egalitatea în primul dintre cele șase minute de prelungire, când a combinat într-un un-doi cu Diouf și l-a învins pe De Gea cu un șut cu piciorul stâng.

După penalty-ul obținut și sărbătorit de Thuram în minutul 94, Zielinski a transformat lovitura de la 11 metri și a adus victoria echipei lui Chivu. Cu acest rezultat, Inter a acumulat 22 de puncte, la egalitate cu Lazio, iar Fiorentina a rămas în zona retrogradării după al treilea eșec consecutiv.