La cum arată clasamentul din Serie A, după opt runde, e clar că și în această campanie, Inter e mare favorită la titlu.

Victoria de astăzi, 2-1 cu Fiorentina, a menținut echipa pe locul 1, la egalitate de puncte Lazio. Deja, cele două formații au pus patru puncte între ele și rivala care închide podiumul, AS Roma. Dincolo de parcursul excelent al Interului pe plan intern, cu șapte victorii și o remiză în Serie A, iese în evidență abilitatea extraordinară a milanezilor de a reveni, de întoarce soarta unor partide în care ajung cu cuțitul la os.

Astăzi, contra Fiorentinei, Inter a fost condusă cu 1-0, după reușita semnată de Jimenez, în minutul 65. Dar, după un final fabulos, de infarct aproape, echipa lui Chivu a luat toate punctele. Golurile lui Thuram (90+1) și Zielinski (90+7) au făcut-o pe Inter unică, în Serie A.

Inter, singura echipă cu cinci meciuri în care a întors scorul

Văzând partida Inter – Fiorentina (2-1), Gwendolyn Galdi (Gazzetta dello Sport), a făcut o descriere savuroasă pentru campioana Italiei.

„Inter rimează cu revenirea. Sau cu întoarcerile dramatice de scor, dacă preferați asta. Sau cu momente care îți ridică pulsul. Victoria în fața Fiorentinei, pe San Siro, a avut gustul unei nectarine după un aperitiv amar. După o prima repriză dezolantă, fanii lui Inter și-au pierdut pofta de mâncare pentru prânz (n.r. – meciul a început de la ora 13:30, ora României).

Dar meciurile lui Inter nu sunt jucate niciodată. Iar această abilitate, de a reveni pe tabelă, a devenit o calitate a acestei echipe“, a notat italianca, în cronica meciului de astăzi.

Cifrele confirmă că Inter e, într-adevăr, unică, în Serie A, la ora actuală. Pentru că e singura formație care a întors scorul, în cinci din cele opt runde de până acum, după cum se poate vedea mai jos: