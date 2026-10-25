Bogdan Ungureanu (19 ani) a fost titularizat de Daniel Pancu în meciul dintre FCSB și Rapid (4-1). Chiar dacă Marian Aioani a fost apt de joc, antrenorul giuleștenilor a decis să meargă pe mâna tânărului portar, care a bifat deja șapte prezențe pentru Rapid în campionat și Cupa României.

Robert Niță (49 de ani), fostul atacant de la Rapid, apropiat de clubul din Giulești, a fost prezent la emisiuena ”VOYO SPORT LIVE” după derby-ul de pe Arena Națională și a exclus din start posibilitatea ca portarul să fie tras pe ”linie moartă” după această partidă.

Robert Niță, despre Bogdan Ungureanu după FCSB - Rapid 4-1

Bogdan Ungureanu este una dintre soluțiile celor de la Rapid pentru regula U21, alături de Rareș Pop (21 de ani), Janos Kodor (20 de ani), Ștefan Senciuc (19 ani) și Andrei Șucu (17 ani).

„(n.r. - E ultimul meci pentru Bogdan Ungureanu?) Nu, nu, nu! Asta nu. Rapidul dacă pierde sau câștigă, câștigă de la portar până la ultimul jucător care nu intră în teren. Asta e decizia lui Pancu, nu intru în astfel de discuții.

Nu știu dacă a avut o vină. Când iei patru goluri, nu poți să scoți un vinovat. Trebuie s-o iei cu atacantul, cu spațiile între compartimente, cu agresivitatea pozitivă, să stai aproape de om. Portarul e ultimul, se vede. Atacantul, când ratează, se vede. Când greșește portarul, se vede pe tabelă. Nu sunt țapi ispășitori, e sport de echipă”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Caseta derby-ului FCSB - Rapid 4-1: