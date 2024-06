Un jurnalist l-a confundat cu Kylian Mbappe, iar fotbalistul i-a dat o replică pe măsură: ”Nu sunt o țestoasă ninja! Sunt mult mai frumos”

Naționala Franței face parte din Grupa D de la EURO 2024 alături de Polonia, Austria și Olanda. Primul meci al ”Cocoșului galic” e luni, 17 iunie, de la ora 22:00, împotriva austriecilor.

Marcus Thuram (26 de ani), internaționalul francez prezent la EURO 2024 și fotbalistul lui Inter Milano, a fost prezent la o conferință de presă cu două zile înainte de debutul Franței la European.

În cadrul conferinței, un jurnalist l-a confundat cu Kylian Mbappe, iar Thuram a venit cu o replică: ”Sunt mult mai frumos decât Kylian. Nu arăt ca o țestoasă ninja!”.

Marcus Thuram a debutat la naționala Franței în noiembrie 2020, la 23 de ani și trei luni, sub comanda lui Didier Deschamps. De atunci, a bifat 20 de selecții și și-a trecut în CV și două goluri pentru ”Cocoșul galic”.

Marcus Thuram after a journalist mistakenly called him Kylian:

????️“I’m more handsome than Kylian. I don’t look like a ninja turtle!” #EURO2024

pic.twitter.com/NbopjTldMM