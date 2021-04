"Ce faci, tipi la mine?!" Sovre, implicat intr-un nou scandal! Dupa meciul lui FCSB, a cerut eliminarea unui jucator. Petrea a ramas interzis

Tensiune uriasa in finalul meciului de la Giurgiu.

Suparati ca centralul Coltescu a intors decizia de a da penalty pentru FCSB in minutul 75, jucatorii lui Toni Petrea i-au cerut explicatii atat lui, cat si asistentului Sovre. Cel din urma i-a spus in casca sa nu dea 11 metri.

Cretu a avut de suferit. La solicitarea lui Sovre, Coltescu i-a dat rosu fotbalistului de banda. Aflat si el in apropiere, antrenorul Toni Petrea a fost uluit sa vada ca pierde inca un jucator pentru derby-ul cu Craiova, de joi (19:45, live pe www.sport.ro)

"I-am zis doar: cum ai putut tu sa vezi de pe partea cealalta daca a fost sau nu, sa te bagi peste central? Ei sunt destepti si noi suntem prosti. Eu m-am dus frumos, civilizat, sa vorbesc. Sovre mi-a spus: 'Ce faci, tipi la mine?' 'Nu tip, vin sa vorbesc civilizat!' A strigat: 'Sebi, Sebi!'

Apoi, am luat rosu, nu stiu ce i-a zis. Eu ce fac? Ce puteam sa-i zic arbitrului? Am stat cu mianile la spate, i-am zis cum a putut sa vada de pe partea cealalta si mi-a dat rosu direct. L-am intrebat pe arbitru ce s-a intamplat si mi-a zis ca si-a dat seama ca Tanase calcase pe minge. Nici nu-i intelegi, nici nu poti sa discuti. Noi trebuie sa ne vedem de treaba. In prima repriza am jucat mai rau, apoi ne-am trezit, dar asta a fost rezultatul", a spus Cretu la Dgiisport.