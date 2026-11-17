Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul momentului în Italia. Tehnicianul a câștigat titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

Lovitură pentru Cristi Chivu! Inter „sparge banca” pentru transfer

Dacă în competițiile interne a performat, Inter a suferit în UEFA Champions League, acolo unde a fost eliminată în play-off de către Bodo/Glimt.

Pentru a nu se repeta istoria negativă, oficialii clubului l-au împrumutat pe Djed Spence în mercato de vară. Fundașul a adunat deja 7 meciuri și a livrat două pase decisive pentru formația din Milano, astfel că șefii echipei doresc transferul definitiv.

În acest sens, Calcio e Finanza a anunțat că Inter e pregătită să achite 30,75 de milioane de euro pentru transferul definitiv al englezului. Suma va fi plătită în trei rate egale, după cum urmează: prima la 30 de zile după înregistrare, a doua până la 1 august 2027, iar a treia până la 1 august 2028.

Pe lângă suma amintită mai sus, la mutare se mai pot adăuga bonusuri cu o valoare totală de 5,125 milioane de euro. Structura lor arată astfel:

512.500 de euro pentru fiecare titlu din Serie A câștigat de Inter, cu condiția ca Spence să fi jucat în cel puțin 50% dintre meciurile echipei în sezonul respectiv. Bonusul poate fi activat de maximum două ori, pentru un total de 1,025 milioane de euro.

512.500 de euro dacă Inter ajunge în semifinalele competiției (Liga Campionilor) și Spence a jucat în cel puțin 50% dintre meciurile nerazzurrilor în acea ediție. Și în acest caz, bonusul poate fi obținut de maximum două ori, pentru un total de 1,025 milioane de euro.

512.500 de euro de fiecare dată când Inter se califică în faza ligii din Liga Campionilor, indiferent de modul în care este obținută calificarea, cu condiția ca Spence să fi jucat în cel puțin 50% dintre meciurile din Serie A în sezonul în care se obține calificarea. Bonusul poate fi activat de maximum trei ori, pentru un total de 1,5375 milioane de euro.

1,025 milioane de euro dacă Inter câștigă trofeul, cu condiția ca Spence să fi jucat în cel puțin 50% dintre meciurile nerazzurrilor în acea ediție. Bonusul poate fi plătit o singură dată.

512.500 de euro dacă Spence ajunge la un total de 30 de contribuții la gol (goluri marcate și pase decisive oferite) în meciurile oficiale pentru prima echipă a lui Inter. De asemenea, acest bonus poate fi obținut o singură dată.

Totodată, Tottenham, formație a căror meciuri din Premier League pot fi urmărite pe VOYO, ar mai păstra și un procent de 10,25% dintr-un eventual transfer viitor.