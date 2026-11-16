Tehnicianul român a fost premiat luni după-amiază, la Coverciano, după ce a cucerit eventul alături de Inter Milano. De 16 ani, niciun antrenor străin nu mai câștigase acest trofeu. Ultimul fusese Jose Mourinho, în 2010, după tripla istorică obținută cu Inter, echipă din care făcea parte și Cristi Chivu, la acea vreme.

Ce i-a transmis Javier Zanetti lui Cristi Chivu, după ce românul a cucerit „Panchina d'Oro”

Javier Zanetti, fostul căpitan al lui Inter și actual vicepreședinte al clubului, l-a felicitat pe român într-un interviu acordat pentru Sky Sport, la evenimentul de prezentare a Trofeului Galbiati.

„Îl felicit pe Cristian, pentru că a câștigat pe merit «Panchina d’Oro», pentru munca pe care a făcut-o și pe care o face. Cristian este un tip foarte inteligent, care reușește să le transmită jucătorilor toată pasiunea sa și concepte foarte clare. Are mereu dorința de a deveni mai bun. Cred că merită această oportunitate și sunt sigur că va avea un viitor foarte bun”, a declarat Zanetti.

Inter ocupă în prezent locul secund în Serie A, la un singur punct în spatele liderului Lazio. Următorul meci al echipei lui Chivu este cel cu Atalanta, în deplasare, programat duminică, de la ora 21:45.