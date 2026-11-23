Sosit de la echipa națională după meciurile cu Polonia (2-1) și Bosnia (1-2), Bîrligea a început de pe banca de rezerve partida cu AC Milan. Antrenorul Massimiliano Alvini l-a introdus în minutul 62, când "rossonerii" conduceau deja cu 4-1.

Daniel Bîrligea, nota 5 în Gazzetta dello Sport după AC Milan - Frosinone 5-1

Bîrligea a rezistat puțin pe teren. În minutul 80, la o acțiune în careul lui AC Milan, atacantul a încercat o pasă cu călcâiul de lângă Pavlovic, iar ulterior s-a așezat pe gazon, părând să acuze o accidentare musculară la nivelul coapsei.

Fără impact pe faza ofensivă în cele aproximativ 20 de minute pe teren, Bîrligea a primit nota 5 în Gazzetta dello Sport. "Ar fi trebuit să dea mai multă forță atacului, dar nu a reușit. A atins mingea de zece ori, apoi s-a accidentat la coapsa stângă, iar Frosinone a rămas în zece", au scris italienii.