Sosit de la echipa națională după meciurile cu Polonia (2-1) și Bosnia (1-2), Bîrligea a început de pe banca de rezerve partida cu AC Milan. Antrenorul Massimiliano Alvini l-a introdus în minutul 62, când "rossonerii" conduceau deja cu 4-1.
Daniel Bîrligea, nota 5 în Gazzetta dello Sport după AC Milan - Frosinone 5-1
Bîrligea a rezistat puțin pe teren. În minutul 80, la o acțiune în careul lui AC Milan, atacantul a încercat o pasă cu călcâiul de lângă Pavlovic, iar ulterior s-a așezat pe gazon, părând să acuze o accidentare musculară la nivelul coapsei.
Fără impact pe faza ofensivă în cele aproximativ 20 de minute pe teren, Bîrligea a primit nota 5 în Gazzetta dello Sport. "Ar fi trebuit să dea mai multă forță atacului, dar nu a reușit. A atins mingea de zece ori, apoi s-a accidentat la coapsa stângă, iar Frosinone a rămas în zece", au scris italienii.
Bîrligea primește marți verdictul medicilor
Despre accidentarea lui Bîrligea a vorbit după meci și Massimiliano Alvini. Antrenorul lui Frosinone a transmis că un verdict, cel puțin inițial, este așteptat marți.
"A simțit ceva la faza în care a lovit mingea cu călcâiul în careu și cu siguranță va avea nevoie de investigații. Acum e prea devreme să ne pronunțăm. Trebuie să așteptăm rezultatele investigațiilor, care vor începe marți, dar e clar că are o problemă", a spus Alvini.
Accidentarea a venit pentru Bîrligea la scurt timp după primele sale goluri în Serie A, dubla din meciul cu Lecce (5-1). De asemenea, atacantul împrumutat de la FCSB a reușit un gol și un assist pentru România la acțiunea din noiembrie.
Deși a suferit un eșec usturător pe San Siro, Frosinone stă excelent în clasament. Echipa lui Bîrligea e pe 7 în Serie A, cu 20 de puncte în 12 etape, iar runda viitoare va primi vizita Parmei.