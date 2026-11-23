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Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul momentului în Italia. Tehnicianul a câștigat titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

Ce șanse are Cristi Chivu la titlu în Serie A după 4-4 cu Atalanta

Cum pauza competițională s-a încheiat, focusul iubitorilor de sport este pe campionatele puternice de pe continentul european. În Serie A, Inter a întâlnit-o în deplasare, la Bergamo, pe Atalanta.

Deși echipa lui Cristi Chivu a condus atât cu 0-2, 1-3 sau 2-4, Pio Esposito marcând un hat-trick, Atalanta a dat dovadă de multă dorință, reușind să smulgă un punct acasă, golul remizei fiind înscris de Frank Kessie din penalty, în minutul 90+1.

În ciuda faptului că a pierdut două puncte importante, Inter este văzută în continuare drept principala favorită la titlu în Serie A.

Experții de la Football Meets Data i-au acordat un procent de 46% formației pregătite de Cristi Chivu pentru un nou scudetto. Totodată, Inter este văzută cu o șansă de 93.4% pentru a încheia în top 4.

Deși ierarhia este condusă de Lazio, formația din Capitală are o șansă de doar 11.6% la trofeu. A doua favorită la titlu este chiar rivala din oraș, AS Roma, cu un procent de 23.5%.