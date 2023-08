Roberto Mancini va merge la naționala Arabiei Saudite cu alți 20 de italieni! 

Fostul selecționer al "Squadrei Azzurra" și-a dat acordul să preia reprezentativa Arabiei Saudite, unde va avea un salariu anual de 40 de milioane de euro.

Mancini va fi însoțit de foști colaboratori de la Fiorentina, Inter, Manchester City și naționala Italiei

Mancini nu va merge singur în Golf, ci alături de un staff consistent, alcătuit din compatrioți. Antrenori secunzi vor fi trei foști mari fotbaliști, Alberico Evani (60 de ani / ex-AC Milan, Sampdoria, Reggiana), Fausto Salsano (60 de ani / ex-Sampdoria, Empoli, Parma, AS Roma) și Attilio Lombardo (57 de ani / ex-Cremonese, Sampdoria, Juventus, Crystal Palace, Lazio).

Postul de tactician va fi ocupat de Antonio Gagliardi (40 de ani), Massimo Battara (60 de ani) se va ocupa de pregătirea portarilor, preparatori fizici vor fi Andrea Scanavino (47 de ani) și Claudio Donatelli (49 de ani), Giulio Nuciari (ex-AC Milan, Monza, Sampdoria) și Mauro Sandreani (ex- AS Roma, Vicenza, Genoa, Modena, Rimini) vor ocupa funcțiile de analiști video, iar Agostino Allesio (Al Fateh) va fi maseur. Presa italiană a dezvăluit că noul staff ar mai putea fi completat cu alți zece medici, nutriționiști, maseuri și kinetoterapeuți din Italia, în perioada următoare. Pe listă s-ar putea adăuga și Gabriele "Lele" Oriali (70 de ani / ex- Inter Milano, Fiorentina), în poziția de team manager, a cărui mamă este româncă.

"Mancio", un fost mare atacant și un antrenor valoros

Roberto Mancini (58 de ani) a jucat ca atacant la Bologna (1980-1982), Sampdoria (1982-1997), Lazio (1997-2001) și Leicester City (2001 / împrumutat). Are 36 de meciuri și 4 goluri pentru naționala Italiei, cu care a luat medalia de bronz la CM 1990 și a ajuns în semifinale la Euro 1988. În palmaresul de jucător se găsesc două titluri în Serie A (1990-1991, 1999-2000), șase Coppa Italia (1984-1985, 1987-1988, 1988-1989, 1993-1994, 1997-1998, 1999-2000), Supercoppa Italiana (1991, 1998), Cupa Cupelor (1989-1990, 1998-1999), Supercupa Europei (1999), a jucat finala Cupei Campionilor Europeni (1991-1992) și a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al sezonului în Serie A (1996-1997).

Ca antrenor le-a pregătit pe Fiorentina (2001-2002), Lazio (2002-2004), Inter Milano (2004-2008, 2014-2016), Manchester City (2009-2013), Galatasaray (2013-2014), Zenit St. Petersburg (2017-2018), Italia (2018-2023) și Arabia Saudită (2023-). Ca manager a câștigat Serie A (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008), Coppa Italia (2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006), Supercoppa Italiana (2005, 2006), Premier League (2011-2012), FA Cup (2010-2011), FA Community Shield (2012), Cupa Turciei (2013-2014), medalia de aur la Euro 2020 și cea de bronz la Nations League (2020-2021, 2022-2023), Panchina d'Oro (2007-2008) și Enzo Bearzot Award (2019).

