Înmormântarea lui Mircea Lucescu | A început slujba la Biserica Sfântul Elefterie

După pelerinajul public de la Arena Națională, de miercuri și joi, când aproximativ 15.000 de oameni au venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu, legendarul antrenor român va fi condus pe ultimul drum.

În jurul orei 9:30, cortegiul funerar cu sicriul în care se află trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Biserica Sfântul Elefterie.

Slujba a început cu câteva minute înainte de ora 10:00 și este oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.