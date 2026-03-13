Adel Bettaieb a decis meciul din Bănie cu golul său din minutul 26, iar FC Argeș a produs prima mare surpriză din play-off și a urcat temporar pe locul secund.,

Filipe Coelho s-a plâns de tragerile de timp ale lui FC Argeș și a ironizat suspendarea primită

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, s-a plâns de mai multe ori, după meci, de tragerile de timp ale celor de la FC Argeș. În același timp, tehnicianul a comentat ironic suspendarea de două etape primită după meciul din Cupa României cu CFR Cluj, care nu i-a permis să fie pe bancă în această seară.

Coelho a sugerat ironic că ar putea fi din nou suspendat de comisii.

"N-am avut o prestație bună, chiar dacă am avut posibilități de a înscrie. În a doua repriză ne-am îmbunătățit, am arătat o altă atitudine și am încercat să înscriem. Au fost multe trageri de timp ale adversarilor și nu am reușit. Îmi asum însă întreaga responsabilitate.

În a doua repriză am avut câteva ocazii bune. Meciul s-a tot oprit, s-a top oprit, s-a tot oprit. E greu să păstrezi ritmul unui joc când adversarul fragmentează atât de mult jocul. Am găsit niște spații la un moment dat, ne-am creat niște ocazii, însă fără a reuși să înscriem.

Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu în următoarea etapă. Nu se știe niciodată, vom vedea. Am primit două etape de suspendare. Poate am spus din nou ceva greșit, să vedem...", a spus Filipe Coelho.

Universitatea Craiova rămâne momentan lider în play-off, cu 30 de puncte, însă ar putea fi devansată de Rapid, dacă giuleștenii vor învinge Dinamo în această rundă.