Portarul care nu este convocat la echipa națională își continuă evoluțiile excelente în La Liga.

Celta Vigo a încheiat la egalitate duminică după-amiază, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea catalană Girona, în etapa a cincea din La Liga. La Celta, portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist.

La Vigo, scorul a fost deschis de oaspeţi, prin ucraineanul Vladyslav Vanat, în minutul 12. 

Girona a condus pe tabelă până în minutul 89, când Danny Blind l-a faultat în propriul careu pe Javi Rueda, iar arbitrul Adrian Cordero Vega a acordat penalty pentru gazde. 

A înscris de la 11 metri golgheterul Borja Iglesias şi scorul final al meciului Celta Vigo – Girona a fost 1-1. VIDEO AICI

Celta Vigo - Girona, duelul portarilor

Ionuţ Andrei Radu, care a fost din nou integralist în poarta gazdelor, a primit cea mai mare notă dintre jucătorii Celtei, din partea site-ului de specialitate Sofascore, 7.6.

Doar rivalul din poarta Gironei, Paulo Gazzaniga, a primit o notă mai mare, 7.9, fiind desemnat jucătorul meciului.

Celta Vigo a ajuns la patru meciuri egale din cinci etape şi este pe 14, cu 4 puncte. 

Girona a obţinut primul ei punct, din doar patru meciuri jucate, şi este penultima în clasament.

