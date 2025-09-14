Cristi Chivu și-a reziliat contractul cu Parma, unde era un „zeu“ după salvarea echipei de la retrogradare în sezonul trecut, pentru a semna cu Inter. O alegere firească, la prima vedere, dar extrem de riscantă, după o analiză mai atentă!

Chivu a venit după Simone Inzaghi (49 de ani), care a avut patru ani foarte buni la Inter, cu șase trofee cucerite. Firește, înlocuind un asemenea tehnician de succes, care a ridicat ștacheta sus de tot, Chivu a fost conștient că nimeni nu va avea răbdare cu el. Iar acum ne convingem de acest lucru. După numai 7 meciuri oficiale pentru Chivu, la formația milaneză, deja se vorbește apăsat despre schimbara tânărului tehnician de 44 de ani.

„Blestemul“ românesc de la Inter, după 26 de ani

Numărătoarea inversă, care deja a început în cazul lui Chivu, amintește de ce a pățit un alt antrenor român, în momentul în care a preluat Inter. Vorbim despre Mircea Lucescu.

În 1999, pe când era pe val în cariera sa, „Il Luce“ a lăsat Rapidul lui George Copos, pentru a accepta „oferta de nerefuzat“ de la Inter, o grupare stelară și în perioada respectivă. Din păcate însă, nici un colos, precum Mircea Lucescu, n-a rezistat mult pe banca Interului, fiind schimbat după 17 partide: 4 victorii, 4 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj: 26-26.

Revenind la Chivu, la ora actuală, ar fi chiar o performanță, dacă el ar ajunge la 17 meciuri, la Inter! Fiindcă deja au și apărut cotele demiterii sale, la casele de pariuri! Ele variază, între 3.75 și 6.00, după cum a notat Gazzetta dello Sport.

Jose Mourinho, favorit clar să preia Inter

Publicația italiană a mai venit cu o informație. În acest moment, portughezul Jose Mourinho (62 de ani), liber de contract după demiterea sa de la Fenerbahce, e în pole-position pentru a-l înlocui pe Chivu, la Inter. Asta și pentru că fanii cer această variantă, în contul performanțelor pe care „The Special One“ le-a obținut, în trecut, la gruparea milaneză.

Mourinho a făcut furori chiar cu Interul în care Chivu era jucător, în perioada 2008-2010. Atunci, gruparea din Serie A a cucerit cinci trofee, printre care două titluri (2008-2009 și 2009-2010) și UEFA Champions League (2009-2010).

