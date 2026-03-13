Revenit la Baniyas, antrenorul Daniel Isăilă trece printr-o perioadă foarte bună în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Ieri, după 1-0 cu Al Wahda, echipă cu pretenții aflată pe locurile 3-4, tehnicianul român a ajuns la trei victorii consecutive în UAE Pro League și a acumulat astfel 9 puncte, în condițiile în care echipa reușise doar 11 puncte în primele 16 etape!

Baniyas s-a mai depărtat puțin de zona retrogradării și ocupă momentan locul 11 (din 14 echipe), la egalitate de puncte însă cu echipa de pe poziția 8.

Clasamentul din UAE Pro League