CLASAMENT Daniel Isăilă, pe val în Emirate! La câte victorii consecutive a ajuns antrenorul român

Daniel Isăilă, pe val în Emirate! La câte victorii consecutive a ajuns antrenorul român Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul secund al naționalei o pregătește din nou pe Baniyas.

TAGS:
Daniel IsăilăBaniyasAl Wahdaadrian sutAl‑Ain
Din articol

Revenit la Baniyas, antrenorul Daniel Isăilă trece printr-o perioadă foarte bună în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Ieri, după 1-0 cu Al Wahda, echipă cu pretenții aflată pe locurile 3-4, tehnicianul român a ajuns la trei victorii consecutive în UAE Pro League și a acumulat astfel 9 puncte, în condițiile în care echipa reușise doar 11 puncte în primele 16 etape!

Baniyas s-a mai depărtat puțin de zona retrogradării și ocupă momentan locul 11 (din 14 echipe), la egalitate de puncte însă cu echipa de pe poziția 8.

Clasamentul din UAE Pro League

Clasamente oferite de Sofascore

Adrian Șut și Daniel Isăilă, adversari în Emirate, au vorbit după meciul direct

În februarie, liderul invincibil Al‑Ain s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Baniyas.

Adrian Șut, fostul mijlocaș de la FCSB, a marcat atunci primul său gol pentru noua echipă.

La finalul partidei, Șut și Isăilă au avut o scurtă discuție chiar pe teren. Antrenorul român a dezvăluit că fotbalistul încă traversează perioada de acomodare.

„Cu Adrian Șut am vorbit prea puțin. A venit la mine după meci, ne-am salutat, i-am urat baftă. L-am întrebat doar dacă s-a acomodat și mi-a spus că mai greu, dar încet-încet. Nu e ușor când ești printre străini, singur. E un campionat puternic”, a spus Isăilă pentru Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
Tadej Pogacar a câștigat prima cursă importantă a sezonului. Ce urmează pentru starul sloven
Tadej Pogacar a câștigat prima cursă importantă a sezonului. Ce urmează pentru starul sloven
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”

Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”



Recomandarile redactiei
Mutarea prin care Cristi Chivu vrea să schimbe fața lui Inter. Jucătorul vizat pentru vară
Mutarea prin care Cristi Chivu vrea să schimbe fața lui Inter. Jucătorul vizat pentru vară
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
Aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League!
Aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League!
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
Alte subiecte de interes
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Concluzia la care a ajuns Daniel Isăilă după calificarea României la EURO 2024
Concluzia la care a ajuns Daniel Isăilă după calificarea României la EURO 2024
Derby-ul românesc din Emirate a fost pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă
Derby-ul românesc din Emirate a fost pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă
Isăilă a semnat! A revenit în Emirate pentru o misiune de foc și recunoaște: "Nu am acceptat din prima"
Isăilă a semnat! A revenit în Emirate pentru o misiune de foc și recunoaște: "Nu am acceptat din prima"
Ciprian Pătrărușanu! Tătărușanu și-a făcut abonament la încasat patru goluri pe meci și echipa sa este acum la retrogradare
Ciprian Pătrărușanu! Tătărușanu și-a făcut abonament la încasat patru goluri pe meci și echipa sa este acum la retrogradare
Calificare senzațională în finală pentru Olăroiu! Sharjah a revenit de la 0-2 și a marcat în minutele 90 și 90+2
Calificare senzațională în finală pentru Olăroiu! Sharjah a revenit de la 0-2 și a marcat în minutele 90 și 90+2
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!