Revenit la Baniyas, antrenorul Daniel Isăilă trece printr-o perioadă foarte bună în campionatul din Emiratele Arabe Unite.
Ieri, după 1-0 cu Al Wahda, echipă cu pretenții aflată pe locurile 3-4, tehnicianul român a ajuns la trei victorii consecutive în UAE Pro League și a acumulat astfel 9 puncte, în condițiile în care echipa reușise doar 11 puncte în primele 16 etape!
Baniyas s-a mai depărtat puțin de zona retrogradării și ocupă momentan locul 11 (din 14 echipe), la egalitate de puncte însă cu echipa de pe poziția 8.
Clasamentul din UAE Pro League
Adrian Șut și Daniel Isăilă, adversari în Emirate, au vorbit după meciul direct
În februarie, liderul invincibil Al‑Ain s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Baniyas.
Adrian Șut, fostul mijlocaș de la FCSB, a marcat atunci primul său gol pentru noua echipă.
La finalul partidei, Șut și Isăilă au avut o scurtă discuție chiar pe teren. Antrenorul român a dezvăluit că fotbalistul încă traversează perioada de acomodare.
„Cu Adrian Șut am vorbit prea puțin. A venit la mine după meci, ne-am salutat, i-am urat baftă. L-am întrebat doar dacă s-a acomodat și mi-a spus că mai greu, dar încet-încet. Nu e ușor când ești printre străini, singur. E un campionat puternic”, a spus Isăilă pentru Digi Sport.