Cristi Chivu (45 de ani) și Internazionale Milano trebuie să lase la o parte frica și orice urmă de orgoliu pentru a prioritiza câștigarea titlului de campioni în Serie A, 2025/26.

Antrenorul român este obligat să își depășească emoțiile arătate în duelurile importante ale primei stagiuni în care a ocupat poziția de antrenor principal al clubului care a câștigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor, în 1964, în 1965 și în 2010.

Vine, vine primăvara! Marile concluzii pot ateriza la Milano în următoarea lună

Programul, mai devreme decât presiunea momentului, îl forțează pe Cristi Chivu la o perioadă inspirată, dacă vrea să iasă câștigător în campionatul italian de fotbal.

Întâi, are de primit o vizită a Atalantei din Bergamo, zguduite cel puțin la figurat, după un 6-1 care i-a fost administrat, în manșa tur a optimilor de finală ale UEFA Champions League, pe teren propriu, de către nemilosul club bavarez din Munchen.

Urmează, o săptămână mai târziu, o deplasare la Florența împotriva unei Fiorentine care încă este angrenată cu tot „corpul” în lupta pentru evitarea retrogradării. La ora actuală, Fiorentina are doar un punct peste Cremonese, prima sub linia care delimitează Serie B de Serie A.

Dacă va reuși să confirme, consecutiv, în aceste două jocuri, cum prezic așteptările, Inter va avea de trecut și de Roma, pe care a învins-o pe Olimpico, fără gol primit, în tur.

Ultimul meci din acest șir dificil constă într-o nouă deplasare la Como, de această dată pentru un meci de campionat în care tinerii Fabregas și Chivu vor avea la dispoziție încă o șansă de a se dejuca tactic, lucru care nu s-a întâmplat, cel puțin pe tabelă, în turul semifinalei de Cupă.

Program intens pentru Internazionale Milano, în Serie A