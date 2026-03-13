GALERIE FOTO Programul îl strânge cu ușa: Cristi Chivu și Inter intră în „sesiune.” Patru examene dure, consecutive pot decide totul

Programul îl strânge cu ușa: Cristi Chivu și Inter intră în „sesiune.” Patru examene dure, consecutive pot decide totul Serie A
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Istoria pleacă, iar Cristi Chivu nu mai poate aștepta: antrenorul român, deja „în gară,” cu Lautaro & co., pregătiți de o performanță uriașă.

TAGS:
Inter MilanoCristian Chivuantrenorcristi chivuinternazionale milano
Din articol

Cristi Chivu (45 de ani) și Internazionale Milano trebuie să lase la o parte frica și orice urmă de orgoliu pentru a prioritiza câștigarea titlului de campioni în Serie A, 2025/26.

Antrenorul român este obligat să își depășească emoțiile arătate în duelurile importante ale primei stagiuni în care a ocupat poziția de antrenor principal al clubului care a câștigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor, în 1964, în 1965 și în 2010.

Vine, vine primăvara! Marile concluzii pot ateriza la Milano în următoarea lună

Programul, mai devreme decât presiunea momentului, îl forțează pe Cristi Chivu la o perioadă inspirată, dacă vrea să iasă câștigător în campionatul italian de fotbal.

Întâi, are de primit o vizită a Atalantei din Bergamo, zguduite cel puțin la figurat, după un 6-1 care i-a fost administrat, în manșa tur a optimilor de finală ale UEFA Champions League, pe teren propriu, de către nemilosul club bavarez din Munchen.

Urmează, o săptămână mai târziu, o deplasare la Florența împotriva unei Fiorentine care încă este angrenată cu tot „corpul” în lupta pentru evitarea retrogradării. La ora actuală, Fiorentina are doar un punct peste Cremonese, prima sub linia care delimitează Serie B de Serie A.

Dacă va reuși să confirme, consecutiv, în aceste două jocuri, cum prezic așteptările, Inter va avea de trecut și de Roma, pe care a învins-o pe Olimpico, fără gol primit, în tur.

Ultimul meci din acest șir dificil constă într-o nouă deplasare la Como, de această dată pentru un meci de campionat în care tinerii Fabregas și Chivu vor avea la dispoziție încă o șansă de a se dejuca tactic, lucru care nu s-a întâmplat, cel puțin pe tabelă, în turul semifinalei de Cupă.

Program intens pentru Internazionale Milano, în Serie A

  • Inter - Atalanta, 14 martie, ora 16:00
  • Fiorentina - Inter, 22 martie
  • Inter - Roma, 5 aprilie
  • Como - Inter, 12 aprilie

Cristi Chivu

  • Lautaro chivu
×
Cristi Chivu / Foto: Imago Images
Fata la joc 080226 chivu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristi Chivu, palmares negativ în meciurile mari, înainte de seria „infernală”

Cu șase victorii, zece înfrângeri și două egaluri, în primele optsprezece partide jucate contra unor grupări importante din Italia, Spania, Anglia sau Norvegia, Cristian Chivu are un golaveraj de -4 - cu 23 de goluri înscrise și 27, încasate - în meciurile enumerate mai jos.

  • Juventus - Inter 4-3
  • Roma - Inter 0-1
  • Napoli - Inter 3-1
  • Inter - Lazio 2-0
  • Inter - AC Milan 0-1
  • Atletico Madrid - Inter 2-1
  • Inter - Liverpool 0-1
  • Bologna - Inter 2-1 (supercupă, transmisă de VOYO)
  • Atalanta - Inter 0-1
  • Inter - Bologna 3-1
  • Inter - Napoli 2-2
  • Inter - Arsenal 1-3
  • Dortmund - Inter 0-2
  • Inter - Juventus 3-2
  • Bodo/Glimt - Inter 3-1
  • Inter - Bodo/Glimt 1-2
  • Como - Inter 0-0 (turul semifinalei de Coppa Italia, transmis de VOYO)
  • AC Milan - Inter 1-0
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
ULTIMELE STIRI
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
Tadej Pogacar a câștigat prima cursă importantă a sezonului. Ce urmează pentru starul sloven
Tadej Pogacar a câștigat prima cursă importantă a sezonului. Ce urmează pentru starul sloven
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”

Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”



Recomandarile redactiei
Mutarea prin care Cristi Chivu vrea să schimbe fața lui Inter. Jucătorul vizat pentru vară
Mutarea prin care Cristi Chivu vrea să schimbe fața lui Inter. Jucătorul vizat pentru vară
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
Aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League!
Aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League!
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!