FOTO Frații Thuram, "trădați" de tehnologie în derby-ul Italiei! Imaginea cu reacția identică a celor doi a ajuns virală

O imagine inedită a fost surprinsă în timpul derby-ului dintre Juventus și Inter, grație unei noi tehnologii, RefCam, camera video purtată de arbitru.

Protagoniștii au fost frații Khephren și Marcus Thuram, adversari pe teren, care au fost «prinși în fapt» de «centralul» Colombo. Cei doi aveau aceeași expresie de uimire, iar momentul a devenit instantaneu viral pe rețelele de socializare.

În timpul executării unui corner, arbitrul Colombo i-a chemat la ordine pe cei doi frați, care se duelau în careul apărat de Sommer. Camera montată pe arbitrul partidei a surprins momentul dintr-o perspectivă unică, dezvăluind cum Khephren (Juventus) și Marcus (Inter) afișau exact aceeași expresie, una de copii prinși că au făcut o boroboață. Imaginea a stârnit amuzamentul fanilor din întreaga lume.

Rivali pe gazon

Deși pe teren se luptă pentru fiecare minge, cei doi fii ai legendarului Lilian Thuram au o relație extrem de apropiată, notează corriere.it. Adesea, unul este văzut în tribune susținându-l pe celălalt, așa cum s-a întâmplat recent la un meci al lui Inter, când Khephren și tatăl Lilian erau pe San Siro pentru a-l încuraja pe Marcus.

Coincidența a făcut ca ambii să și marcheze în acest meci spectaculos, câștigat în final de Juventus cu scorul de 4-3. Marcus, atacantul lui Inter, a avut o bucurie reținută, în semn de respect, un gest pe care fratele său de la Juventus nu i l-a întors la reușita sa. Chiar și așa, momentul surprins de RefCam va rămâne o amintire specială pentru cei doi, care la finalul partidei au redevenit, cu siguranță, cei mai buni prieteni.

