În timpul executării unui corner, arbitrul Colombo i-a chemat la ordine pe cei doi frați, care se duelau în careul apărat de Sommer. Camera montată pe arbitrul partidei a surprins momentul dintr-o perspectivă unică, dezvăluind cum Khephren (Juventus) și Marcus (Inter) afișau exact aceeași expresie, una de copii prinși că au făcut o boroboață. Imaginea a stârnit amuzamentul fanilor din întreaga lume.

Protagoniștii au fost frații Khephren și Marcus Thuram , adversari pe teren, care au fost «prinși în fapt» de «centralul» Colombo. Cei doi aveau aceeași expresie de uimire, iar momentul a devenit instantaneu viral pe rețelele de socializare.

Rivali pe gazon



Deși pe teren se luptă pentru fiecare minge, cei doi fii ai legendarului Lilian Thuram au o relație extrem de apropiată, notează corriere.it. Adesea, unul este văzut în tribune susținându-l pe celălalt, așa cum s-a întâmplat recent la un meci al lui Inter, când Khephren și tatăl Lilian erau pe San Siro pentru a-l încuraja pe Marcus.



Coincidența a făcut ca ambii să și marcheze în acest meci spectaculos, câștigat în final de Juventus cu scorul de 4-3. Marcus, atacantul lui Inter, a avut o bucurie reținută, în semn de respect, un gest pe care fratele său de la Juventus nu i l-a întors la reușita sa. Chiar și așa, momentul surprins de RefCam va rămâne o amintire specială pentru cei doi, care la finalul partidei au redevenit, cu siguranță, cei mai buni prieteni.