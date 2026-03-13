În această seară, scena talentului va găzdui artiști din cele mai diverse domenii: de la interpretări de cântec popular, momente sensibile la vioară, până la acrobații impresionante, balet și numere de magie care vor ridica numeroase semne de întrebare.

Unul dintre cele mai tensionate momente ale serii îi va aparține însă lui Daniel Paulin, care vine cu un număr extrem de periculos. Talentul său este arta divertismentului în forma ei cea mai pură — o pasiune descoperită fără influențe din familie, dar alimentată de curajul de a nu se îndoi niciodată de propriile forțe. Pentru el, scena înseamnă libertate: credința că fiecare om trebuie să trăiască viața la maximum și să aibă curajul să iasă din orice situație care îl ține pe loc. Determinat să demonstreze că își poate controla frica și limitele, acesta pregătește o evadare spectaculoasă, în care își va pune viața în pericol: „Este peste puterea mea de înțelegere cum un om, de bună voie, face lucrurile astea. Și nu doar o dată, ci o carieră întreagă să te expui la riscuri”, va spune Andra, surprinsă de dificultatea momentului.

Fără studii de specialitate, Daniel și-a început parcursul artistic pur și simplu încercând, inspirat de legenda escapologiei Harry Houdini și motivat constant de copiii săi, pe care îi încurajează să viseze și să nu se teamă să experimenteze lucruri noi.

Dacă Daniel va trece mai departe în etapa următoare, vom vedea în această seară, de la ora 20:30, la Românii au talent.

