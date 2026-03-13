Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham

Echipă la care este legitimat și Radu Drăgușin, Tottenham nu a câştigat încă nicio partidă din Premier League în 2026 şi trece, în prezent, prin cea mai proastă serie din istoria clubului, pierzând ultimele şase meciuri în toate competiţiile.

De când Igor Tudor a preluat conducerea de la Thomas Frank, echipa a pierdut în faţa lui Arsenal (scor 1-4), Fulham (scor 1-2), Crystal Palace (scor 1-3) şi Atletico Madrid (scor 2-5).

Gustavo Poyet, prietenul lui Dan Petrescu, ar putea prelua Tottenham

Totuși, până în acest moment croatul rămâne antrenorul echipei, dar poziţia sa este în mare pericol. Clubul englez a contactat deja alţi antrenori pentru eventualitatea în care rezultatele nu se îmbunătăţesc.

Printre ei se numără, se pare, și fostul mare fotbalist al celor de la Tottenham, Gustavo Poyet, care a jucat la echipă timp de trei ani, în perioada iulie 2001 – iulie 2004. Prieten cu Dan Petrescu, Poyet a recunoscut că a fost sunat pentru a fi întrebat dacă ar accepta să preia echipa.

” (...) stăteam acasă și mă gândeam: «De ce nu eu?» Am trecut prin asta. Cunosc situația, știu ce înseamnă lupta pentru retrogradare.

Știu ce trebuie făcut. Ei bine, cel puțin am experiență. Cunosc Premier League. Uneori e amuzant că numele tău nu are legătură acolo, dar așa stau lucrurile acum.

Trebuie să te prezinți în presă. Dacă ei cred că sunt eu (n.r. - pentru această funcție), aș fi mai mult decât fericit, dar nu am fost eu. Și acum, singurul lucru pe care mi-l doresc ca antrenor este ca Igor Tudor să rezolve problema pentru el, ca antrenor.

Să am sentimentul că el a rezolvat totul și că Tottenham rămâne sus. Nimic altceva”, a spus Poyet, citat de The Sun.