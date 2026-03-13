Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham

Echipă la care este legitimat și Radu Drăgușin, Tottenham nu a câştigat încă nicio partidă din Premier League în 2026 şi trece, în prezent, prin cea mai proastă serie din istoria clubului, pierzând ultimele şase meciuri în toate competiţiile.

De când Igor Tudor a preluat conducerea de la Thomas Frank, echipa a pierdut în faţa lui Arsenal (scor 1-4), Fulham (scor 1-2), Crystal Palace (scor 1-3) şi Atletico Madrid (scor 2-5).

Gustavo Poyet, prietenul lui Dan Petrescu, ar putea prelua Tottenham

Totuși, până în acest moment croatul rămâne antrenorul echipei, dar poziţia sa este în mare pericol. Clubul englez a contactat deja alţi antrenori pentru eventualitatea în care rezultatele nu se îmbunătăţesc.

Printre ei se numără, se pare, și fostul mare fotbalist al celor de la Tottenham, Gustavo Poyet, care a jucat la echipă timp de trei ani, în perioada iulie 2001 – iulie 2004. Prieten cu Dan Petrescu, Poyet a recunoscut că a fost sunat pentru a fi întrebat dacă ar accepta să preia echipa.

” (...) stăteam acasă și mă gândeam: «De ce nu eu?» Am trecut prin asta. Cunosc situația, știu ce înseamnă lupta pentru retrogradare.

Știu ce trebuie făcut. Ei bine, cel puțin am experiență. Cunosc Premier League. Uneori e amuzant că numele tău nu are legătură acolo, dar așa stau lucrurile acum.

Trebuie să te prezinți în presă. Dacă ei cred că sunt eu (n.r. - pentru această funcție), aș fi mai mult decât fericit, dar nu am fost eu. Și acum, singurul lucru pe care mi-l doresc ca antrenor este ca Igor Tudor să rezolve problema pentru el, ca antrenor.

Să am sentimentul că el a rezolvat totul și că Tottenham rămâne sus. Nimic altceva”, a spus Poyet, citat de The Sun.

Prietenie veche între Dan Petrescu și Gustavo Poyet

În martie 2022, Gustavo Poyet, fost jucător la River Plate, Zaragoza, Chelsea sau Tottenham, a fost întrebat, pe vremea în care România întâlnea Grecia, iar Poyet era selecționer al elenilor, pe cine consideră cel mai bun fotbalist român, iar uruguayanul a oferit un răspuns surprinzător, având în vedere că, de cele mai multe ori, Hagi, Dobrin sau Balaci sunt primele variante:

"Dan Petrescu. Poate sunt puțin influențat de relația pe care o am cu el.

(N.r. – Despre relația cu Dan Petrescu) Ne vedem, suntem prieteni. Am amintiri foarte frumoase cu el. Ultima mea vizită în București a fost la nunta lui”. Dan Petrescu și Gustavo Poyet au fost colegi la Chelsea în perioada 1997-2000.

Născut la Montevideo, Poyet, care are și cetățenie spaniolă, a pregătit ultima dată Jeonbuk Hyundai Motors, echipă din Coreea de Sud, cu care a reziliat în decembrie anul trecut, după exact un an de contract.

Anterior, el a pregătit Grecia (februarie 2022 – martie 2024), iar înainte a fost și managerul celor de la Universidad Catolica (martie 2021 – august 2021).

