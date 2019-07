Vestea pe care o astepta toata lumea! Ce se intampla cu Puscas la Inter Milano

Atacantul roman are toate sansele sa se lupte cu cel mai scump fundas din istorie!

George Puscas are marea ocazie de a ramane la Inter Milano! Atacantul roman care a marcat 4 goluri la Europeanul de tineret a ajuns in Asia si a facut primul antrenament cu Inter si are sanse mari sa joace in partida amicala de lux contra celor de la Juventus ce va avea loc miercuri. Puscas va avea duel direct cu Matthijs De Ligt, cel care a devenit cel mai scump fundas din toate timpurile dupa transferul la Juve!

Puscas nu a jucat in prima partida amicala, contra celor de la Manchester United, deoarece el a ajuns mai tarziu alaturi de coechipieri din cauza vizei care i-a venit cu interziere. In aceeasi situatie s-a aflat si Diego Godin, veteranul uruguayan care a ajuns in aceasta vara la Inter, liber de contract.

Puscas asteapta intre timp sa vada daca transferul lui Romelu Lukaku de la Man United la Inter se va realiza. Antonio Conte il vrea pe belgian, insa prima oferta de 60 de milioane de euro a fost respinsa.