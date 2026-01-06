CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în „optimile” Cupei

Dinamo, care câştigase şi la Bucureşti (3-0), s-a impus la Plovdiv după o oră şi 41 de minute.

De la campioana României s-au remarcat Mircea Peţa (12 puncte), Jonatas Cardoso (11) şi Petar Premovic (10).

Cei mai buni de la bulgari au fost Todor Valcev (13 puncte), Kristian Aleksov (12) şi Ivailo Damianov (10).

În optimi, Dinamo va juca împotriva câştigătoarei dintre Alterna SPVB Poitiers şi Panathinaikos Atena. Echipa franceză a câştigat cu 3-0 în prima manşă, iar returul va avea loc la Atena, miercuri 7 ianuarie.

Agerpres

