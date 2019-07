Duel in familie! Varul lui Ionut Radu s-a transferat in Serie A: unde va juca tanarul international roman

Va fi exista un derby in familie in Serie A.

Reinaldo Radu, varul portarului Ionut Radu, ajunge si el in fotbalul italian. Jurnalistul Gianluca Di Marzio anunta ca tanarul fundas dreapta care a evoluat pana acum la Villarreal a fost achizitionat de Parma.



Reinaldo Radu are 17 ani si este la randul sau international de tineret. Joaca pentru nationala Romaniei U17. Tanarul fundas dreapta a semnat un contract pe trei ani cu Parma.



Ionut Radu si varul sau se pot duela in Serie A in confruntarile dintre Genoa si Parma din acest sezon.